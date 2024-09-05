Домашнего тирана, который оскорблял жену, будут судить в Харьковской области

В Харьковской области следователи сообщили о подозрении мужчине, который трижды совершал домашнее насилие в отношении сожительницы, сообщили в Нацполиции.

Злоумышленник систематически унижал и запугивал женщину. 46-летняя жительница Новопокровской территориальной громады Чугуевского района неоднократно обращалась в полицию. Она сообщила, что когда ее сожитель приходил домой пьяный, он обижал, нецензурно ругался, угрожал физической расправой, не выпускал женщину из дома, бил по лицу.

Полицейские трижды составляли в отношении мужчины административные протоколы по статье совершения домашнего насилия, однако это имело лишь временный результат. Спустя некоторое время злоумышленник снова принимался за свое.

После третьего случая домашнего насилия полицейские открыли уголовное производство. Вскоре обидчик предстанет перед судом.