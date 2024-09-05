Домашнього тирана, який систематично ображав дружину, судитимуть на Харківщині
На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який тричі вчинив домашнє насильство щодо співмешканки, повідомили у Нацполіції.
Зловмисник систематично принижував та залякував жінку. 46-річна мешканка Новопокровської територіальної громади Чугуївського району неодноразово зверталася до поліції. Вона повідомила, що коли її співмешканець приходив додому п’яний, він ображав, нецензурно лаявся, погрожував фізичною розправою, не випускав жінку з дому, бив по обличчю.
Поліціянти тричі складали щодо чоловіка адміністративні протоколи за статтею скоєння домашнього насильства, проте це мало лише тимчасовий результат. За деякий час зловмисник знову брався за своє.
Після третьої нагоди домашнього насильства поліційнийи відкрили кримінальне провадження. Незабаром кривдник постане перед судом.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 14:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який тричі вчинив домашнє насильство щодо співмешканки, повідомили у Нацполіції.".