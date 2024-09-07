У Харкові покарали чоловіка, який п’яним погрожував 85-річній матері

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 38-річного харків’янина за скоєння домашнього насильства щодо 85-річної матері.

Як інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області, між літньою жінкою та сином стався конфлікт, під час якого нетверезий чоловік погрожував матері та нецензурно лаявся.

Щодо кривдника склали адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.