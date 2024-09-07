У Харкові покарали чоловіка, який п’яним погрожував 85-річній матері
Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 38-річного харків’янина за скоєння домашнього насильства щодо 85-річної матері.
Як інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області, між літньою жінкою та сином стався конфлікт, під час якого нетверезий чоловік погрожував матері та нецензурно лаявся.
Щодо кривдника склали адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
Читайте також: Домашнього тирана, який систематично ображав дружину, судитимуть на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: домашнее насилие, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові покарали чоловіка, який п’яним погрожував 85-річній матері»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 38-річного харків’янина за скоєння домашнього насильства щодо 85-річної матері.".