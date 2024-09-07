Вероятно подвыпивший водитель в Харькове предлагал копам 4 тыс. грн взятки

Днем 6 сентября патрульные остановили в переулке Ольховском в Харькове автомобиль Opel: водитель нарушил ПДД.

Вероятно нетрезвый водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, зато предложил правоохранителям 4 тысячи гривен взятки, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Поэтому копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.