Вероятно подвыпивший водитель в Харькове предлагал копам 4 тыс. грн взятки
Днем 6 сентября патрульные остановили в переулке Ольховском в Харькове автомобиль Opel: водитель нарушил ПДД.
Вероятно нетрезвый водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, зато предложил правоохранителям 4 тысячи гривен взятки, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчину предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Поэтому копы вызвали на место следственно-оперативную группу.
Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 сентября патрульные остановили в переулке Ольховском в Харькове автомобиль Opel: водитель нарушил ПДД.".