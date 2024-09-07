Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Вероятно подвыпивший водитель в Харькове предлагал копам 4 тыс. грн взятки

Происшествия 19:55   07.09.2024
Елена Нагорная
Вероятно подвыпивший водитель в Харькове предлагал копам 4 тыс. грн взятки

Днем 6 сентября патрульные остановили в переулке Ольховском в Харькове автомобиль Opel: водитель нарушил ПДД.

Вероятно нетрезвый водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, зато предложил правоохранителям 4 тысячи гривен взятки, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности, но он не реагировал. Поэтому копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Патрульные составили на водителя админпротокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Читайте также: Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
07.09.2024, 16:07
ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском
ISW: у СОУ есть продвижение на севере от Харькова, у ВС РФ — под Купянском
06.09.2024, 08:11
В Малой Даниловке пять пострадавших, в Харькове «прилет» по предприятию — ГСЧС
В Малой Даниловке пять пострадавших, в Харькове «прилет» по предприятию — ГСЧС
07.09.2024, 19:25
Главные новости 7.09: ЛГБТ-прайд, «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке
Главные новости 7.09: ЛГБТ-прайд, «прилеты» по Харькову и Малой Даниловке
07.09.2024, 19:31
Четыре цели ударов КАБами, в том числе самую гнусную, назвали в ОТГВ «Харьков»
Четыре цели ударов КАБами, в том числе самую гнусную, назвали в ОТГВ «Харьков»
07.09.2024, 19:00
В Харькове прилетело по дачам, в Малой Даниловке — по частному сектору
В Харькове прилетело по дачам, в Малой Даниловке — по частному сектору
07.09.2024, 16:26

Новости по теме:

15:32
4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы
17:55
«Перенервничал»: участник ДТП в Харькове заявил копам, что пил после аварии
12:43
10 тысяч гривен взятки предлагал пьяный водитель копам в Харькове
22:11
Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали
16:00
Пьяный водитель Mercedes ночью в Харькове предлагал копам 100 долларов

Вы читали новость: «Вероятно подвыпивший водитель в Харькове предлагал копам 4 тыс. грн взятки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 сентября патрульные остановили в переулке Ольховском в Харькове автомобиль Opel: водитель нарушил ПДД.".