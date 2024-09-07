Ймовірно підхмелений водій у Харкові пропонував копам 4 тис. грн хабаря

Вдень 6 вересня патрульні зупинили у провулку Вільхівському у Харкові автомобіль Opel: водій порушив правила дорожнього руху.

Ймовірно нетверезий водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння, натомість запропонував правоохоронцям 4 тисячі гривень хабаря, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність, але він не реагував. Тому копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) та адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.