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Враг нанес авиаудар по Новоосиново на Харьковщине: ранена 18-летняя девушка

Происшествия 14:30   07.09.2024
Елена Нагорная
Враг нанес авиаудар по Новоосиново на Харьковщине: ранена 18-летняя девушка

18-летняя девушка получила ранения из-за авиаудара по селу Новоосиново Купянского района 7 сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, удар был нанесен около 10:20. Повреждены по меньшей мере десять жилых домов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18-летняя девушка получила ранения из-за авиаудара по селу Новоосиново Купянского района 7 сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".