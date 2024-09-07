Враг нанес авиаудар по Новоосиново на Харьковщине: ранена 18-летняя девушка
18-летняя девушка получила ранения из-за авиаудара по селу Новоосиново Купянского района 7 сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, удар был нанесен около 10:20. Повреждены по меньшей мере десять жилых домов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, новоосиново, пострадавшие, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 14:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18-летняя девушка получила ранения из-за авиаудара по селу Новоосиново Купянского района 7 сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".