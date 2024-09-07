Враг нанес авиаудар по Новоосиново на Харьковщине: ранена 18-летняя девушка

18-летняя девушка получила ранения из-за авиаудара по селу Новоосиново Купянского района 7 сентября, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, удар был нанесен около 10:20. Повреждены по меньшей мере десять жилых домов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).