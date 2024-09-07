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Враг применил «Солнцепек» в Волчанске и штурмует в застройке — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:29   07.09.2024
Елена Нагорная
Враг применил «Солнцепек» в Волчанске и штурмует в застройке — ОТГВ «Харьков» Иллюстративное фото

Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела, информирует ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00.

На Липцевском направлении — в районе села Глубокое — противник проводит эвакуацию потерь и пополняет текущий некомплект личного состава на передовых позициях, наращивает систему связи.

В районе Волчанска — возле Старицы и Огурцово — враг пытается проводить мероприятия логистического обеспечения, осуществляет перемещение личного состава с целью замены боевых смен. В Волчанске оккупанты продолжают штурмы в районе многоэтажной застройки. Применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

За минувшие сутки на севере Харьковщины было шесть боев. Оккупанты нанесли ракетный удар и два авиаудара с использованием пяти КАБов. Осуществили 38 ударов дронами-камикадзе. Позиции СОУ захватчики обстреляли 421 раз. С начала этих суток продолжается бой в районе Волчанска.

За минувшие сутки РФ потеряла 91 солдата, из них 35 убитыми и 56 ранеными. Также были уничтожены и повреждены 62 единицы вооружения и военной техники, в том числе: десять артсистем, четыре автомобиля, пять единиц специальной техники и 43 БпЛА. Кроме этого, уничтожены 56 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов, место хранения ГСМ и две стартовые позиции для запуска БпЛА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела, информирует ОТГВ «Харьков» в сводке на 10:00.".