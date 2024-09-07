Фронт — без изменений: ISW не подтверждает успех РФ у Пещаного на Харьковщине

Никаких изменений линии фронта на севере Харьковщины и на Купянском направлении не увидел 6 сентября американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские войска продолжили наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но их продвижение не было заявлено или подтверждено.

Российские источники утверждали, что военные РФ продвинулись на 900 метров к западу и до 300 метров к югу от Песчаного, вдоль фронта шириной 4 километра и глубиной 900 метров к северу и востоку от Стельмаховки, а также оттеснили украинские силы на 1,5 километра от позиций к северо-западу от Синьковки, но по состоянию на 6 сентября ISW не видел визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.