Фронт — без изменений: ISW не подтверждает успех РФ у Пещаного на Харьковщине
Никаких изменений линии фронта на севере Харьковщины и на Купянском направлении не увидел 6 сентября американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что российские войска продолжили наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но их продвижение не было заявлено или подтверждено.
Российские источники утверждали, что военные РФ продвинулись на 900 метров к западу и до 300 метров к югу от Песчаного, вдоль фронта шириной 4 километра и глубиной 900 метров к северу и востоку от Стельмаховки, а также оттеснили украинские силы на 1,5 километра от позиций к северо-западу от Синьковки, но по состоянию на 6 сентября ISW не видел визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 07:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никаких изменений линии фронта на севере Харьковщины и на Купянском направлении не увидел 6 сентября американский Институт изучения войны (ISW).".