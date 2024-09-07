Лінія фронту без змін: ISW не підтверджує успіх РФ біля Піщаного на Харківщині

Жодних змін лінії фронту на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку не побачив 6 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російські війська продовжили наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але їхнє просування не було заявлено або підтверджено.

Російські джерела стверджували, що на Куп’янському напрямку військові РФ просунулися на 900 метрів на захід і до 300 метрів на південь від Піщаного, вздовж фронту шириною 4 кілометри й глибиною 900 метрів на північ і схід від Стельмахівки, а також відтіснили українські сили на 1,5 кілометра на північний захід від Синьківки, але станом на 6 вересня ISW не бачив візуальних доказів, що підтверджують ці заяви.