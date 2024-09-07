ОТУВ «Харків»: ворог застосував «Солнцепек» у Вовчанську та штурмує в забудові

Оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала, інформує ОТУВ «Харків» у зведенні на 10:00.

На Липцівському напрямку – в районі села Глибоке – супротивник проводить евакуацію втрат та поповнює поточний некомплект особового складу на передових позиціях, нарощує систему зв’язку.

У районі Вовчанська – біля Стариці та Огірцевого – ворог намагається проводити заходи логістичного забезпечення, здійснює переміщення особового складу з метою заміни бойових змін. У Вовчанську окупанти продовжують штурми у районі багатоповерхової забудови. Застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек».

Минулої доби на півночі Харківщини було шість боїв. Окупанти завдали ракетного удару та двох авіаударів з використанням п’яти КАБів. Здійснили 38 ударів дронами-камікадзе. Позиції СОУ загарбники обстріляли 421 раз. Від початку цієї доби триває бій у районі Вовчанська.

Минулої доби РФ втратила 91 солдата, з них 35 убитими та 56 пораненими. Також було знищено та пошкоджено 62 одиниці озброєння та військової техніки, у тому числі: десять артсистем, чотири автомобілі, п’ять одиниць спеціальної техніки та 43 БпЛА. Крім цього, знищено 56 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів, місце зберігання ПММ та дві стартові позиції для запуску БпЛА.