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Авіаудару зазнало Новоосинове на Харківщині: поранена 18-річна дівчина

Події 14:30   07.09.2024
Елена Нагорная
Авіаудару зазнало Новоосинове на Харківщині: поранена 18-річна дівчина

18-річна дівчина отримала поранення через авіаудар по селу Новоосинове Куп’янського району 7 вересня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, удару було завдано близько 10:20. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 14:30;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "18-річна дівчина отримала поранення через авіаудар по селу Новоосинове Куп’янського району 7 вересня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".