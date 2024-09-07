Авіаудару зазнало Новоосинове на Харківщині: поранена 18-річна дівчина
18-річна дівчина отримала поранення через авіаудар по селу Новоосинове Куп’янського району 7 вересня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, удару було завдано близько 10:20. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, новоосиново, пострадалі, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 14:30;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "18-річна дівчина отримала поранення через авіаудар по селу Новоосинове Куп’янського району 7 вересня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".