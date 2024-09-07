Авіаудару зазнало Новоосинове на Харківщині: поранена 18-річна дівчина

18-річна дівчина отримала поранення через авіаудар по селу Новоосинове Куп’янського району 7 вересня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, удару було завдано близько 10:20. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).