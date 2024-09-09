Live
  • Пн 09.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.02
  • EUR 45.56

«Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины

Происшествия 22:18   09.09.2024
Елена Нагорная
«Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины

134 удара нанесли военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели. В результате этих обстрелов погибли семь человек и 145, из которых 15 детей, пострадали. Полностью или частично разрушены 520 объектов инфраструктуры.

Речь идет не о 134 боеприпасах, а именно об ударах, рассказал в эфире телеканала «Эспрессо» глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Например, было 13 ракетных ударов, но ракет было больше. То есть мы удар в несколько ракет учитываем как один. Или, например, удар несколькими КАБами считаем как один», — пояснил Тимошко.

Он отметил, что на Харьковщине пока не могут противодействовать ударам корректируемыми авиабомбами.

«КАБы не сбиваются. Единственная возможность противодействовать — это нанесение ударов по аэродромам базирования авиации российской. Это единственная панацея от этого. За минувшие сутки прилетело по области десять КАБов. Это КАБ-250 и 500. С управляемыми модулями, которые позволяют наносить поражение на расстоянии до 100 км от точки сброса. То есть вражеская авиация — Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 — подлетает за 30-40 км до границы, осуществляет пуски одного или нескольких КАБов и они летят от Золочева до Купянска», — констатировал Тимошко.

Он добавил, что интенсивность применения врагом КАБов с началом операции Сил обороны в Курской области РФ снизилась — до этого на область сбрасывали от 35 до 70 корректируемых авиабомб в сутки.

Читайте также: За сутки удары РФ пришлись по Харькову, Дергачам, Флоринке и районам — ХОВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября
Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября
09.09.2024, 19:18
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
«Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины
«Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины
09.09.2024, 22:18
Главные новости 9.09: удар КАБами по Харькову и Флоринке, смешанное обучение
Главные новости 9.09: удар КАБами по Харькову и Флоринке, смешанное обучение
09.09.2024, 20:33
У Песчаного ситуация критическая, от Липцев отбросила врага «Хартия» — Бутусов
У Песчаного ситуация критическая, от Липцев отбросила врага «Хартия» — Бутусов
09.09.2024, 23:04

Новости по теме:

09:08
По Харькову враг не бил, в области за сутки — восемь пострадавших от обстрелов
08:50
По Изюму ударили Х-59, за сутки на Харьковщине — погибший и 23 пострадавших
10:03
По Приколотному прилетели 3 УМПБ, по Золочеву — 4 КАБа — полиция Харьковщины
08:08
Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины
22:06
17 авто военных, а не 40, подожгли на Харьковщине: ночью был новый случай

Вы читали новость: ««Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 22:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "134 удара нанесли военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели. В результате этих обстрелов погибли семь человек и 145, из которых семеро детей, пострадали. Полностью или частично разрушены 520 объектов инфраструктуры.".