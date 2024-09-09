«Не сбиваются»: единственную панацею от КАБов назвал глава полиции Харьковщины
134 удара нанесли военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели. В результате этих обстрелов погибли семь человек и 145, из которых 15 детей, пострадали. Полностью или частично разрушены 520 объектов инфраструктуры.
Речь идет не о 134 боеприпасах, а именно об ударах, рассказал в эфире телеканала «Эспрессо» глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Например, было 13 ракетных ударов, но ракет было больше. То есть мы удар в несколько ракет учитываем как один. Или, например, удар несколькими КАБами считаем как один», — пояснил Тимошко.
Он отметил, что на Харьковщине пока не могут противодействовать ударам корректируемыми авиабомбами.
«КАБы не сбиваются. Единственная возможность противодействовать — это нанесение ударов по аэродромам базирования авиации российской. Это единственная панацея от этого. За минувшие сутки прилетело по области десять КАБов. Это КАБ-250 и 500. С управляемыми модулями, которые позволяют наносить поражение на расстоянии до 100 км от точки сброса. То есть вражеская авиация — Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 — подлетает за 30-40 км до границы, осуществляет пуски одного или нескольких КАБов и они летят от Золочева до Купянска», — констатировал Тимошко.
Он добавил, что интенсивность применения врагом КАБов с началом операции Сил обороны в Курской области РФ снизилась — до этого на область сбрасывали от 35 до 70 корректируемых авиабомб в сутки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, обстрелы, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "134 удара нанесли военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели. В результате этих обстрелов погибли семь человек и 145, из которых семеро детей, пострадали. Полностью или частично разрушены 520 объектов инфраструктуры.".