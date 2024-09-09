За сутки удары РФ пришлись по Харькову, Дергачам, Флоринке и районам — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 сентября сообщил о последствиях обстрелов армией РФ Харьковской области за сутки.
Ночью армия РФ ударила КАБами по Харькову и ближайшему пригороду — Малоданиловской громаде.
«03:01 9 сентября, г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела горел гараж, трава. Информация о пострадавших не поступала. Поврежден дом. 03:10 9 сентября, Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Флоринка. Попадание в землю. Повреждены четыре частных дома», — проинформировал Синегубов.
Также уже под утро, в 06:45, армия РФ ударила по Купянску. Там поврежден частный дом.
Наибольшее количество пострадавших за сутки — в Дергачах. По городу днем 8 сентября ударили кассетными снарядами из РСЗО «Торнадо-С».
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«Пострадали 13 человек (среди которых один ребенок восьми лет – острая реакция на стресс), один человек погиб – 76-летняя женщина. Повреждены 28 частных домов, четыре гаража, пять автомобилей», — отметил Синегубов.
Также пострадавшая есть в Купянске — 56-летнюю женщину отправили в больницу после обстрела днем 8 сентября. В селе Березовка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина.
В остальных случаях обстрелы обошлись без раненых, есть разрушения, возникали пожары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, купянск, малая даниловка, новости Харькова, обстрелы, погибшая, поранені, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 сентября сообщил о последствиях обстрелов армией РФ Харьковской области за сутки".