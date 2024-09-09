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За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА

Події 08:41   09.09.2024
Оксана Горун
За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 вересня повідомив про наслідки обстрілів армією РФ Харківської області за добу.

Вночі армія РФ вдарила КАБами по Харкову та найближчому передмістю – Малоданилівській громаді.

“03:01 9 вересня, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горів гараж, трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок. 03:10 9 вересня, Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Флоринка. Влучання в землю. Пошкоджено чотири приватних будинки”, – поінформував Синєгубов.

Також уже зранку, о 06:45, армія РФ вдарила по Куп’янську. Там пошкоджений приватний будинок.

Найбільша кількість постраждалих за добу – в Дергачах. По місту вдень 8 вересня вдарили касетними снарядами з РСЗВ “Торнадо-С”.

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“Постраждали 13 осіб (серед яких одна дитина восьми років – гостра реакція на стрес), одна людина загинула – 76-річна жінка. Пошкоджено 28 приватних будинків, чотири гаражі, п’ять автомобілів”, – зазначив Синєгубов.

Також постраждала є в Куп’янську – 56-річну жінку відправили до лікарні після обстрілу вдень 8 вересня. У селі Березівка ​​Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.

У решті випадків обстріли обійшлися без поранених, є руйнування, виникали пожежі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 вересня повідомив про наслідки обстрілів армією РФ Харківської області за добу".