За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 9 вересня повідомив про наслідки обстрілів армією РФ Харківської області за добу.

Вночі армія РФ вдарила КАБами по Харкову та найближчому передмістю – Малоданилівській громаді.

“03:01 9 вересня, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горів гараж, трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок. 03:10 9 вересня, Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Флоринка. Влучання в землю. Пошкоджено чотири приватних будинки”, – поінформував Синєгубов.

Також уже зранку, о 06:45, армія РФ вдарила по Куп’янську. Там пошкоджений приватний будинок.

Найбільша кількість постраждалих за добу – в Дергачах. По місту вдень 8 вересня вдарили касетними снарядами з РСЗВ “Торнадо-С”.

“Постраждали 13 осіб (серед яких одна дитина восьми років – гостра реакція на стрес), одна людина загинула – 76-річна жінка. Пошкоджено 28 приватних будинків, чотири гаражі, п’ять автомобілів”, – зазначив Синєгубов.

Також постраждала є в Куп’янську – 56-річну жінку відправили до лікарні після обстрілу вдень 8 вересня. У селі Березівка ​​Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік.

У решті випадків обстріли обійшлися без поранених, є руйнування, виникали пожежі.