Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)

Армія РФ вночі скинула КАБ на Малоданілівську громаду в передмісті Харкова. “Приліт” припав по району житлових будинків.

“Новий тиждень розпочався з гучної ​​ночі. Російський КАБ влучив у мікрорайон приватної забудови. Руйнування зазнали мінімум шість будинків. Зруйнована лінія електропередач”, — повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він опублікував фото із місця “прильоту”.

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.