Live
  • Пн 09.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.02
  • EUR 45.56

Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)

Події 08:21   09.09.2024
Оксана Горун
Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото) Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Армія РФ вночі скинула КАБ на Малоданілівську громаду в передмісті Харкова. “Приліт” припав по району житлових будинків.

“Новий тиждень розпочався з гучної ​​ночі. Російський КАБ влучив у мікрорайон приватної забудови. Руйнування зазнали мінімум шість будинків. Зруйнована лінія електропередач”, — повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Він опублікував фото із місця “прильоту”.

Приліт Малою Данилівкою 9 вересня 2024
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.

Приліт Малою Данилівкою 9 вересня 2024 3
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Читайте також: Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)

Приліт Малою Данилівкою 9 вересня 2024 4
Фото: Олександр Гололобов/телеграм
Приліт Малою Данилівкою 9 вересня 2024 5
Фото: Олександр Гололобов/телеграм
Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло
Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло
09.09.2024, 09:15
Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському
Зведення Генштабу: 5 боїв на Харківському напрямку та 15 – на Куп’янському
09.09.2024, 08:55
За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА
За добу удари РФ припали по Харкову, Дергачах, Флоринці та районах – ХОВА
09.09.2024, 08:41
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
08.09.2024, 13:01
Головні новини Харкова 9 вересня: удари КАБами по Харкову та Флоринці
Головні новини Харкова 9 вересня: удари КАБами по Харкову та Флоринці
09.09.2024, 08:58
Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)
Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)
09.09.2024, 08:21

Новини за темою:

16:26
У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
09:52
Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня
07:47
Вночі під Харковом через обстріл палало поле: гасили місцеві жителі

Ви читали новину: «Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі скинула КАБ на Малоданілівську громаду в передмісті Харкова. “Приліт” припав по району житлових будинків".