Нічний “приліт” по Малоданилівській ТГ: голова громади показав наслідки (фото)
Фото: Олександр Гололобов/телеграм
Армія РФ вночі скинула КАБ на Малоданілівську громаду в передмісті Харкова. “Приліт” припав по району житлових будинків.
“Новий тиждень розпочався з гучної ночі. Російський КАБ влучив у мікрорайон приватної забудови. Руйнування зазнали мінімум шість будинків. Зруйнована лінія електропередач”, — повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Він опублікував фото із місця “прильоту”.
Нагадаємо, вибухи в Харкові чули близько третьої години ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по Київському району. Пошкоджені приватні будинки, горів гараж. Обійшлося без жертв. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ще одне влучання зафіксували в Малоданилівській громаді, пошкоджені чотири приватні будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі скинула КАБ на Малоданілівську громаду в передмісті Харкова. “Приліт” припав по району житлових будинків".