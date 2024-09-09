Ночной прилет по Малоданиловской ТГ: глава громады показал последствия (фото)
Фото: Александр Гололобов/telegram
Армия РФ ночью скинула КАБ на Малоданиловскую громаду в пригороде Харькова. «Прилет» пришелся по району жилых домов.
«Новая неделя началось с шумной ночи. Российский КАБ попал в микрорайон частной застройки. Разрушениям подверглись минимум шесть домов. Разрушена линия электропередач», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Он опубликовал фото с места «прилета».
Напомним, взрывы в Харькове слышали около трех часов ночи. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах КАБами по Киевскому району. Повреждены частные дома, горел гараж. Обошлось без жертв. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде, повреждены четыре частных дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гололобов, малая даниловка, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью скинула КАБ на Малоданиловскую громаду в пригороде Харькова. «Прилет» пришелся по району жилых домов".