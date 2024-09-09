“Не збиваються”: єдину панацею від КАБів назвав голова поліції Харківщини
134 ударів завдали військові РФ по Харківській області протягом минулого тижня. Внаслідок цих обстрілів загинули сім людей та 145, з яких 15 дітей, постраждали. Повністю чи частково зруйновані 520 об’єктів інфраструктури.
Йдеться не про 134 боєприпаси, а саме про удари, розповів в етері телеканалу «Еспресо» голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
«Наприклад, було 13 ракетних ударів, але ракет було більше. Тобто ми удар в декілька ракет обліковуємо як один. Чи, наприклад, удар декількома КАБами рахуємо як один», — пояснив Тимошко.
Він зазначив, що на Харківщині поки не можуть протидіяти ударам керованими авіабомбами.
«КАБи не збиваються. Єдина можливість протидіяти – це завдання ударів по аеродромах базування авіації російської. Це єдина панацея від цього. За минулу добу прилетіло по області десять КАБів. Це КАБ-250 і 500. З керованими модулями, які дозволяють наносити ураження на відстані до 100 км від точки скиду. Тобто ворожа авіація – Су-34 у супроводі винищувача Су-35 – підлітає за 30-40 км до кордону, здійснює пуски одного чи кількох КАБів і вони летять від Золочева до Куп’янська», – констатував Тимошко.
Він додав, що інтенсивність застосування ворогом КАБів з початком операції Сил оборони в Курській області РФ знизилася – до цього на область скидали від 35 до 70 керованих авіабомб на добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "134 ударів завдали військові РФ по Харківській області протягом минулого тижня. Внаслідок цих обстрілів загинули сім людей та 145, з яких 15 дітей, постраждали. Повністю чи частково зруйновані 520 об’єктів інфраструктури.".