Удар по Дергачам обошелся без пострадавших — Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что российский КАБ ударил по окраине города.

«Попадания пришлось по открытой территории на границе города. Предварительно — пострадавших нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что удары были в районе Дергачей. Мэр Игорь Терехов проинфромировал, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые.