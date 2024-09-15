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Удар по Дергачам обошелся без пострадавших — Задоренко

Происшествия 16:13   15.09.2024
Оксана Горун
Удар по Дергачам обошелся без пострадавших — Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что российский КАБ ударил по окраине города.

«Попадания пришлось по открытой территории на границе города. Предварительно — пострадавших нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что удары были в районе Дергачей. Мэр Игорь Терехов проинфромировал, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 16:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что российский КАБ ударил по окраине города".