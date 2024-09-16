Пожар на Салтовке: Терехов сообщил, что движение автомобилей возобновлено
В Харькове возобновили движение автомобилей по улице Непокоренных вдоль леса, где сегодня бушевал пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.
Он добавил, что трамваи смогут запустить только после оценки безопасности пользования путями.
Ранее Терехов информировал о возобновлении движения автобусов по улице Непокоренных.
Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: журавлевка, ліс, лес, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили движение автомобилей по улице Непокоренных вдоль леса, где сегодня бушевал пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.".