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Пожежа на Салтівці в Харкові: Терехов повідомив, що рух автомобілів відновлено

Події 21:04   16.09.2024
Олена Нагорна
Пожежа на Салтівці в Харкові: Терехов повідомив, що рух автомобілів відновлено Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові відновили рух автомобілів вулицею Нескорених уздовж лісу, де сьогодні вирувала пожежа, повідомив мер Ігор Терехов.

Він додав, що трамваї зможуть запустити лише після оцінки безпечності користування коліями.

Раніше Терехов інформував про відновлення руху автобусів вулицею Нескорених.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно засохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер роздмухував вогонь. Він загрожував житловим будинкам. Через вогняну стихію та дим довелося перекрити рух транспорту від спуску Жилярді до ТРЦ «Караван». Близько 17:00 мер Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га і загрози будинкам немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 21:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновили рух автомобілів вулицею Нескорених уздовж лісу, де сьогодні вирувала пожежа, повідомив мер Ігор Терехов.".