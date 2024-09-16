ВС РФ обстреляли своих из РСЗО в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
ОТГВ «Харьков» утром 16 сентября сообщила о действиях оккупантов из РФ на Харьковском направлении. Местами захватчики стали «помогать» ВСУ.
«В Волчанске противник в вечернее время в северной части города предпринял попытку доставки личного состава с применением автомобильной техники, которая в результате огневого поражения была уничтожена. Применил РСЗО по районам, прилегающим к Агрегатному заводу, чем нанес урон собственным подразделениям. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения», — сообщила пресс-служба ОТГВ.
В районах других населенных пунктов существенных изменений на фронте нет. У Глубокого россияне пополняют некомплект на передовой, перемещая подкрепления «поштучно». А также — ищут новые пути для своей логистики. В районе Лукьянцов наращивают систему связи. Возле Тихого завели личный состав на передовую и сейчас озаботились разведкой.
На Харьковском направлении за сутки произошел один бой. Потери врага: 22 погибших и 61 раненый, двое сдались в плен.
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Также защитники Украины уничтожили 42 единицы вооружения и военной техники ВС РФ: три артсистемы, три автомобиля, четыре единицы спецтехники и 32 БПЛА. Враг остался без 43 укрытий, одного места хранения БК и двух стартовых площадок запуска БПЛА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, ВС РФ, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» утром 16 сентября сообщила о действиях оккупантов из РФ на Харьковском направлении. Местами захватчики стали «помогать» ВСУ".