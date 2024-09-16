ЗС РФ обстріляли своїх із РСЗВ у Вовчанську – ОТУВ “Харків”

ОТУВ “Харків” вранці 16 вересня повідомило про дії окупантів із РФ на Харківському напрямку. Місцями загарбники стали “допомагати” ЗСУ.

“У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставлення особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено. Застосував РСЗВ по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення“, – повідомила пресслужба ОТУВ.

У районах інших населених пунктів суттєвих змін на фронті немає. Поблизу Глибокого росіяни поповнюють некомплект на передовій, переміщуючи підкріплення “поштучно”. А також – шукають нові шляхи для своєї логістики. У районі Лук’янців посилюють систему зв’язку. Біля Тихого завели особовий склад на передову та зараз перейнялися розвідкою.

На Харківському напрямку за добу відбувся один бій. Втрати ворога: 22 загиблих та 61 поранений, двоє здалися в полон.

Також захисники України знищили 42 одиниці озброєння та військової техніки ЗС РФ: три артсистеми, три автомобілі, чотири одиниці спецтехніки та 32 БПЛА. Ворог залишився без 43 укриттів, одного місця зберігання БК та двох стартових майданчиків запуску БПЛА.