ЗС РФ обстріляли своїх із РСЗВ у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
ОТУВ “Харків” вранці 16 вересня повідомило про дії окупантів із РФ на Харківському напрямку. Місцями загарбники стали “допомагати” ЗСУ.
“У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставлення особового складу із застосуванням автомобільної техніки, яку в результаті вогневого ураження, було знищено. Застосував РСЗВ по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення“, – повідомила пресслужба ОТУВ.
У районах інших населених пунктів суттєвих змін на фронті немає. Поблизу Глибокого росіяни поповнюють некомплект на передовій, переміщуючи підкріплення “поштучно”. А також – шукають нові шляхи для своєї логістики. У районі Лук’янців посилюють систему зв’язку. Біля Тихого завели особовий склад на передову та зараз перейнялися розвідкою.
На Харківському напрямку за добу відбувся один бій. Втрати ворога: 22 загиблих та 61 поранений, двоє здалися в полон.
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Також захисники України знищили 42 одиниці озброєння та військової техніки ЗС РФ: три артсистеми, три автомобілі, чотири одиниці спецтехніки та 32 БПЛА. Ворог залишився без 43 укриттів, одного місця зберігання БК та двох стартових майданчиків запуску БПЛА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ВС РФ, новини Харкова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” вранці 16 вересня повідомило про дії окупантів із РФ на Харківському напрямку. Місцями загарбники стали “допомагати” ЗСУ".