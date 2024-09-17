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Наблюдаем увеличение активности РФ и применения брони на Харьковщине — 3 ОШБр

Происшествия 07:48   17.09.2024
Оксана Горун
Наблюдаем увеличение активности РФ и применения брони на Харьковщине — 3 ОШБр Скриншот

ВС РФ в районе Боровой на Харьковщине пытаются отбить часть территории, которую освободили недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады. О ситуации на этом участке фронта в эфире нацмарафона рассказал командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов.

«Враг продолжает быть очень активным. Причем в последнее время мне казалось, что мы прям вот решили проблему с бронетехникой. Была определенная динамика с самого начала захода Третьей отдельной штурмовой в зону ответственности на Харьковщине. Техники становилось меньше. Сначала ее было очень много, мы ее палили — ее становилось меньше. Но сейчас мы наблюдаем увеличение количества бронетехники, увеличение активности России в использовании танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты. Это проблема, потому что значит, что у них есть потенциал и желание. Они таким образом пытаются провести разведку боем, чтобы прощупать наши оборонные рубежи по отношению к времени года и сезону. Скоро начнется то, что россияне называют «распутица». И применять бронетехнику так много, как сейчас, будет нельзя. Как кажется, они хотят сделать рывок, хотят улучшить свои позиции, хотят выбить нас с того участка, который мы недавно отбили у них. Это два квадратных километра земли, но одновременно это такая громкая оплеуха по лицу врага, потому что мы взяли их силами в 2,5 раза меньше, чем они там удерживали, нанесли им ужасные потери. И вообще это для них была такая очень неожиданная ситуация», — поделился Волохов.

Он отметил, что 3-я ОШБр публикует еженедельную статистику уничтожения врага и его техники на Харьковщине. Данные за прошедшую неделю выглядят следующим образом.

«К сожалению, за последнее время повысилась активность бронетехники. Мы боремся с этим, уничтожаем ее. Но для меня лично это такой маркер, что россияне продолжают намереваться вести активные штурмовые действия, которые они постоянно активно ведут пехотой, но сейчас еще и активно присоединилась броня», — прокомментировал командир подразделения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ в районе Боровой на Харьковщине пытаются отбить часть территории, которую освободили недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады. О ситуации на этом участке фронта в эфире нацмарафона рассказал командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов".