Спостерігаємо ріст активності РФ і застосування броні на Харківщині – 3 ОШБр

ЗС РФ у районі Борової на Харківщині намагаються відбити частину території, яку нещодавно звільнили воїни Третьої окремої штурмової бригади. Про ситуацію на цій ділянці фронту в етері нацмарафону розповів командир підрозділу “Terra” 3-ї ОШБр Микола Волохов.

“Ворог продовжує бути вкрай активним. Причому останній час мені здавалося, що ми прям от розв’язали проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка з самого початку заходу Третьої окремої штурмової в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше. Спершу її було дуже багато, ми її палили, її ставало менше. Але на цей час ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності Росії у використанні танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти. Це проблема, тому що значить, що в них є потенціал і бажання. Тобто вони таким чином намагаються провести розвідку боєм, щоб намацати наші оборонні рубежі – відносно до пори року та сезону. Скоро розпочнеться те, що росіяни називають “распутица”. І застосовувати бронетехніку так не буде можна багато, як зараз. І ніби, як здається, вони хочуть зробити ривок, хочуть покращити свої позиції, хочуть вибити нас із тієї ділянки, яку ми нещодавно відбили в них. Це 2 квадратні кілометри землі, але одночасно це такий гучний ляпас по обличчю ворога, тому що ми взяли їх силами у 2,5 раза менше, ніж вони там утримували, завдали їм жахливих утрат. І взагалі це для них була така дуже-дуже неочікувана ситуація“, — поділився Волохов.

Він зазначив, що 3-тя ОШБр публікує щотижневу статистику знищення ворога та його техніки на Харківщині. Дані за минулий тиждень мають такий вигляд.

“На жаль, за останній час, підвищилася активність бронетехніки. Ми боремося з цим, знищуємо її. Але для мене особисто це такий маркер, що росіяни продовжують мати намір вести активні штурмові дії, які вони постійно активно ведуть піхотою, але зараз ще й долучилася активно броня“, – прокоментував командир підрозділу.