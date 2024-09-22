Фильм «В ее объятиях» о посттравматическом опыте войны сняли в Украине

В Украине завершили производство короткометражного фильма «В ее объятиях», в котором поднимают темы возвращения людей в деоккупированные населенные пункты и посттравматического опыта войны. Ленту снимали в Вышгороде Киевской области.

Как рассказали МГ «Объектив» в кинокомпании EF PICTURES, короткометражка открывает перед зрителями проблему — как война продолжает жить в сознании людей даже когда выстрелы стихают.

«В ее объятиях» — это больше чем история двух людей, которые возвращаются в свой дом после деоккупации. Это метафора о восстановлении человеческих отношений, о борьбе с внутренними демонами войны, которые скрываются в обычных вещах, таких как холодильник или старый шкаф. Фильм демонстрирует, как главные герои, Георгий и Ярина, пытаются убежать от реальности, выстроив «стену» между собой и внешним миром. Но даже за дверью их дома война все еще присутствует, подстерегая за каждым углом», — анонсируют фильм его авторы.



Кадр из фильма, источник — кинокомпания EF PICTURES

Картина показывает постепенное возвращение пары к быту, когда война кажется чем-то далеким. Создатели попытались создать ощущение замкнутого пространства, где герои стремятся обрести мир, но постоянно ощущают скрытую угрозу. Такую атмосферу режиссер-постановщик Роман Волосевич и звукорежиссер Карина Режевская воплотили с помощью звуков за кадром. Центральный элемент фильма — замаскированная растяжка, олицетворяющая войну, которая остается в домах людей даже после того, как они возвращаются к привычной жизни.



Кадр из фильма, источник — кинокомпания EF PICTURES

Постпродакшн фильма был завершен при поддержке Украинского культурного фонда. В настоящее время команда активно ищет международного дистрибьютора для показа ленты на фестивалях. Ожидается, что зрители увидят «В ее объятиях» в 2025 году.



Кадр из фильма, источник — кинокомпания EF PICTURES

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