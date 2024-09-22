Фільм «В її обіймах» про посттравматичний досвід війни зняли в Україні

В Україні завершили виробництво короткометражного фільму «В її обіймах», у якому порушують теми повернення людей до деокупованих населених пунктів та посттравматичного досвіду війни. Стрічку знімали у Вишгороді Київської області.

Як розповіли МГ “Об’єктив” у кінокомпанії EF PICTURES, короткометражка відкриває перед глядачами проблему — як війна продовжує жити у свідомості людей, навіть коли постріли стихають.

“В її обіймах” — це більше ніж історія двох людей, які повертаються до свого дому після деокупації. Це метафора про відбудову людських стосунків, про боротьбу з внутрішніми демонами війни, які ховаються у звичайних речах, таких як холодильник чи стара шафа. Фільм демонструє, як головні герої, Георгій та Ярина, намагаються втекти від реальності, збудувавши “мур” між собою та зовнішнім світом. Але навіть за дверима їхнього будинку війна все ще присутня, чекаючи за кожним кутом“, – анонсують фільм його автори.



Кадр із фільму, джерело – кінокомпанія EF PICTURES

Картина показує поступове повернення пари до побуту, коли війна здається чимось далеким. Творці спробували створити відчуття замкнутого простору, де герої прагнуть знайти мир, але постійно відчувають приховану загрозу. Таку атмосферу режисер-постановник Роман Волосевич та звукорежисерка Карина Режевська втілили за допомогою звуків за кадром. Центральний елемент фільму — замаскована розтяжка, яка уособлює війну, що залишається в домах людей навіть після того, як вони повертаються до звичного життя.



Кадр із фільму, джерело – кінокомпанія EF PICTURES

Постпродакшн фільму було завершено за підтримки Українського культурного фонду. Наразі команда активно шукає міжнародного дистриб’ютора для показу стрічки на фестивалях. Очікується, що глядачі побачать «В її обіймах» у 2025 році.



Кадр із фільму, джерело – кінокомпанія EF PICTURES

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