Попытка врага штурмовать у Волчанска и авиаудар по Харькову — сводка Генштаба

Враг в течение минувших суток пытался штурмовать вблизи Волчанска на севере Харьковщины и провел семь атак на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

Авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура. Также авиаударам подверглись районы населенных пунктов Казачья Лопань, Балаклея, Ковшаровка, Купянск, Петропавловка и Дружелюбовка.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы неподалеку от Синьковки, Степовой Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.