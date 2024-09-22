Попытка врага штурмовать у Волчанска и авиаудар по Харькову — сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Враг в течение минувших суток пытался штурмовать вблизи Волчанска на севере Харьковщины и провел семь атак на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
Авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура. Также авиаударам подверглись районы населенных пунктов Казачья Лопань, Балаклея, Ковшаровка, Купянск, Петропавловка и Дружелюбовка.
На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы неподалеку от Синьковки, Степовой Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в течение минувших суток пытался штурмовать вблизи Волчанска на севере Харьковщины и провел семь атак на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".