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Спроба ворога штурмувати біля Вовчанська й авіаудар по Харкову – дані Генштабу

Події 09:33   22.09.2024
Олена Нагорна
Спроба ворога штурмувати біля Вовчанська й авіаудар по Харкову – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог протягом минулої доби намагався штурмувати поблизу Вовчанська на півночі Харківщини та провів сім атак на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

Авіація супротивника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура. Також авіаударів зазнали райони населених пунктів Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка та Дружелюбівка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 09:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог протягом минулої доби намагався штурмувати поблизу Вовчанська на півночі Харківщини та провів сім атак на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.".