Live
  • Вс 22.09.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября

Погода 21:01   22.09.2024
Елена Нагорная
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября Фото: Василий Голосный

В понедельник, 23 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем — 21 — 26.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

Читайте также: Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца – синоптики

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
Главные новости 22.09: удар ФАБ возле 16-этажки в Харькове, «продвижение» РФ
22.09.2024, 21:37
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
22.09.2024, 13:15
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
22.09.2024, 21:01
Терехов рассказал о судьбе 16-этажки в Харькове, поврежденной ударом ФАБ-250
Терехов рассказал о судьбе 16-этажки в Харькове, поврежденной ударом ФАБ-250
22.09.2024, 13:39
Фильм «В ее объятиях» о посттравматическом опыте войны сняли в Украине
Фильм «В ее объятиях» о посттравматическом опыте войны сняли в Украине
22.09.2024, 20:44

Новости по теме:

20:08
Какой будет погода в воскресенье в Харькове и области: прогноз на 22 сентября
19:52
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу — прогноз на 21 сентября
10:10
Лето на Харьковщине длится уже четыре месяца — синоптики
18:21
Ночью заморозки, днем до +26: погода в Харькове и области на 20 сентября
19:59
Днем – тепло по-летнему. Какой будет погода 19 сентября в Харькове и области

Вы читали новость: «С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 23 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".