С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем — 21 — 26.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.