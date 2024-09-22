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З якої погоди почнеться робочий тиждень на Харківщині: прогноз на 23 вересня

Погода 21:01   22.09.2024
Олена Нагорна
З якої погоди почнеться робочий тиждень на Харківщині: прогноз на 23 вересня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 23 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 23 – 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 7 до 12 градусів, вдень – 21 – 26.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

Читайте також: Літо на Харківщині триває вже чотири місяці – синоптики

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 23 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".