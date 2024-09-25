До 4 лет тюрьмы «светит» харьковчанину, который хотел подкупить патрульных
Дело 34-летнего харьковчанина, который хотел заплатить патрульным, чтобы не проходить проверку на алкогольное опьянение, передали в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 сентября патрульные недалеко от дома на улице Тарасовской остановили автомобиль «Hyundai», водитель которого перед поворотом не включил соответствующий указатель, чем нарушил ПДД.
«В ходе общения полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти обследование с помощью драгера. Водитель выдвинул другое предложение — «заплатить» 1000 долларов, чтобы «разойтись по-мирному, без проверки». Патрульные от неправомерной выгоды отказались и сообщили об этом факте диспетчеру линии «102», — рассказали правоохранители.
Фигуранту инкриминируют предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ). Если его вину докажут, мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ПДД, подкупить, полицейские, прокуратура, суд, тюрьма, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 34-летнего харьковчанина, который хотел заплатить патрульным, чтобы не проходить проверку на алкогольное опьянение, передали в суд.".