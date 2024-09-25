До 4 років тюрми «світить» харків’янину, який хотів підкупити патрульних

Справу 34-річного харків’янина, який хотів заплатити патрульним, щоб не проходити перевірку на алкогольне сп’яніння, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 вересня патрульні неподалік будинку на вулиці Тарасівській зупинили автомобіль «Hyundai», водій якого перед поворотом не увімкнув відповідний покажчик, чим порушив ПДР.

«У ході спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували йому пройти огляд за допомогою драгера. Водій натомість висунув іншу пропозицію — «заплатити» 1000 доларів, щоб «розійтися по-мирному, без перевірки». Патрульні від неправомірної вигоди відмовились і повідомили про цей факт диспетчеру лінії «102», – розповіли правоохоронці.

Фігуранту інкримінують пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ). Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує до 4 років тюрми.