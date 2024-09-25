До 4 років тюрми «світить» харків’янину, який хотів підкупити патрульних
Справу 34-річного харків’янина, який хотів заплатити патрульним, щоб не проходити перевірку на алкогольне сп’яніння, передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, 11 вересня патрульні неподалік будинку на вулиці Тарасівській зупинили автомобіль «Hyundai», водій якого перед поворотом не увімкнув відповідний покажчик, чим порушив ПДР.
«У ході спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували йому пройти огляд за допомогою драгера. Водій натомість висунув іншу пропозицію — «заплатити» 1000 доларів, щоб «розійтися по-мирному, без перевірки». Патрульні від неправомірної вигоди відмовились і повідомили про цей факт диспетчеру лінії «102», – розповіли правоохоронці.
Фігуранту інкримінують пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ). Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує до 4 років тюрми.
Читайте також: За $2 тис. намагався відкупитися від копів п’яний водій у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ПДД, подкупить, полицейские, прокуратура, суд, тюрьма, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До 4 років тюрми «світить» харків’янину, який хотів підкупити патрульних»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 34-річного харків’янина, який хотів заплатити патрульним, щоб не проходити перевірку на алкогольне сп’яніння, передали до суду.".