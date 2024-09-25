Юная харьковчанка из-за войны выехала в Японию и рассказывает там об Украине

Юная харьковчанка Софийка Накано в начале полномасштабного вторжения России вместе с семьей выехала на родину папы в Японию. Уже третий год девочка и ее родители рассказывают японцам о войне в Украине, об украинских традициях и культуре.

Семья посещает учебные заведения, выступает на телевидении и в СМИ, пишет Администрация Шевченковского района Харькова.

Недавно был праздник вышиванки — в показе украинской национальной одежды приняли участие японские девушки. А после состоялся концерт украинской песни, на котором выступали и Софийка с мамой.

Девочка дистанционно учится в харьковском лицее №150. Сейчас Софийка во втором классе.



Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook



Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook