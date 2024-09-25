Юная харьковчанка из-за войны выехала в Японию и рассказывает там об Украине
Юная харьковчанка Софийка Накано в начале полномасштабного вторжения России вместе с семьей выехала на родину папы в Японию. Уже третий год девочка и ее родители рассказывают японцам о войне в Украине, об украинских традициях и культуре.
Семья посещает учебные заведения, выступает на телевидении и в СМИ, пишет Администрация Шевченковского района Харькова.
Недавно был праздник вышиванки — в показе украинской национальной одежды приняли участие японские девушки. А после состоялся концерт украинской песни, на котором выступали и Софийка с мамой.
Девочка дистанционно учится в харьковском лицее №150. Сейчас Софийка во втором классе.
Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook
Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: культура, Шевченковский район, школа, Япония;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 22:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная харьковчанка Софийка Накано в начале полномасштабного вторжения России вместе с семьей выехала на родину папы в Японию. Уже третий год девочка и ее родители рассказывают японцам о войне в Украине, об украинских традициях и культуре.".