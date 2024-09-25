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Юная харьковчанка из-за войны выехала в Японию и рассказывает там об Украине

Мир 22:43   25.09.2024
Елена Нагорная
Юная харьковчанка из-за войны выехала в Японию и рассказывает там об Украине Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook

Юная харьковчанка Софийка Накано в начале полномасштабного вторжения России вместе с семьей выехала на родину папы в Японию. Уже третий год девочка и ее родители рассказывают японцам о войне в Украине, об украинских традициях и культуре.

Семья посещает учебные заведения, выступает на телевидении и в СМИ, пишет Администрация Шевченковского района Харькова.

Недавно был праздник вышиванки — в показе украинской национальной одежды приняли участие японские девушки. А после состоялся концерт украинской песни, на котором выступали и Софийка с мамой.

Девочка дистанционно учится в харьковском лицее №150. Сейчас Софийка во втором классе.


Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook


Фото: Администрация Шевченковского района Харькова/Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 22:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная харьковчанка Софийка Накано в начале полномасштабного вторжения России вместе с семьей выехала на родину папы в Японию. Уже третий год девочка и ее родители рассказывают японцам о войне в Украине, об украинских традициях и культуре.".