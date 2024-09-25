Live
  • Чт 26.09.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну

Світ 22:43   25.09.2024
Олена Нагорна
Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну Фото: Адміністрація Шевченківського району Харкова/Facebook

Юна харків’янка Софійка Накано на початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім’єю виїхала до Японії, на батьківщину тата. Уже третій рік дівчинка та її батьки розповідають японцям про війну в Україні, про українські традиції та культуру.

Сім’я відвідує навчальні заклади, виступає на телебаченні та у ЗМІ, пише Адміністрація Шевченківського району Харкова.

Нещодавно було свято вишиванки – у показі українського національного одягу взяли участь японські дівчата. А згодом відбувся концерт української пісні, на якому виступали і Софійка з мамою.

Дівчинка дистанційно навчається у харківському ліцеї №150. Нині Софійка у другому класі.


Фото: Адміністрація Шевченківського району Харкова/Facebook


Фото: Адміністрація Шевченківського району Харкова/Facebook

Читайте також: Назвали найкомфортніші для життя міста світу у 2024 році – CNN

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну
Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну
25.09.2024, 22:43
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
24.09.2023, 06:00
Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков
Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков
25.09.2024, 22:03
Жорін припустив, навіщо Путін зараз заговорив про зміни до «ядерної доктрини»
Жорін припустив, навіщо Путін зараз заговорив про зміни до «ядерної доктрини»
25.09.2024, 21:26
Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон
Бізнес Харкова може отримати безплатну бронеплівку для вікон
25.09.2024, 20:53
Плити висять над головою – Чубенко про розбір завалів 9-поверхівки в Харкові
Плити висять над головою – Чубенко про розбір завалів 9-поверхівки в Харкові
25.09.2024, 20:22

Новини за темою:

15:06
У Харкові «під землею» можуть з’явитися операційні, виші та заклади культури
09:30
Рушники, коци та свищик: народну спадщину Харківщини зібрали в одному місці
15:02
Чоловіки з Індії чи Китаю – хто відбудовуватиме Україну після війни? (Відео)
23:00
Треба відновлювати культурне життя Харкова, – міністр Ткаченко (фото)

Ви читали новину: «Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 22:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юна харків’янка Софійка Накано на початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім’єю виїхала до Японії, на батьківщину тата. Уже третій рік дівчинка та її батьки розповідають японцям про війну в Україні, про українські традиції та культуру.".