Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну
Юна харків’янка Софійка Накано на початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім’єю виїхала до Японії, на батьківщину тата. Уже третій рік дівчинка та її батьки розповідають японцям про війну в Україні, про українські традиції та культуру.
Сім’я відвідує навчальні заклади, виступає на телебаченні та у ЗМІ, пише Адміністрація Шевченківського району Харкова.
Нещодавно було свято вишиванки – у показі українського національного одягу взяли участь японські дівчата. А згодом відбувся концерт української пісні, на якому виступали і Софійка з мамою.
Дівчинка дистанційно навчається у харківському ліцеї №150. Нині Софійка у другому класі.
Фото: Адміністрація Шевченківського району Харкова/Facebook
Фото: Адміністрація Шевченківського району Харкова/Facebook
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: культура, Шевченковский район, школа, Япония;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 22:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юна харків’янка Софійка Накано на початку повномасштабного вторгнення Росії разом із сім’єю виїхала до Японії, на батьківщину тата. Уже третій рік дівчинка та її батьки розповідають японцям про війну в Україні, про українські традиції та культуру.".