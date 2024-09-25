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Жорин предположил, зачем Путин заговорил об изменениях в «ядерную доктрину»

Мир 21:26   25.09.2024
Елена Нагорная
Жорин предположил, зачем Путин заговорил об изменениях в «ядерную доктрину» Скриншот

Анонсированные Путиным изменения в российскую «ядерную доктрину» прокомментировал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин.

По его мнению, это очередной шантаж Кремля, который он может себе позволить благодаря позиции Запада.

«Россия продолжает угрожать, и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Если бы они были более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Запад позволяет им быть с каждым днем все наглее. Не думаю, что они реально имеют целью в ближайшее время использовать ядерное оружие против Украины. Эти заявления сделали перед встречей, где будут решать возможность использования дальнобойного оружия — чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу. А у РФ и без «ядерки» достаточно вооружения, чтобы уничтожить нашу энергетику и инфраструктуру», — высказался Жорин.

Напомним, 25 сентября сайт российского Кремля сообщил, что Путин предложил внести ряд изменений в «ядерную доктрину». Так, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет за собой ядерный ответ, заявил Путин.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Анонсированные Путиным изменения в российскую «ядерную доктрину» прокомментировал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин.".