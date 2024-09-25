Жорін припустив, навіщо Путін зараз заговорив про зміни до «ядерної доктрини»

Анонсовані Путіним зміни до російської «ядерної доктрини» прокоментував заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, в минулому голова осередку партії «Національний корпус» у Харківській області Максим Жорін.

На його думку, це черговий шантаж Кремля, який він може дозволити собі завдяки позиції Заходу.

«Росія продовжує погрожувати, і вважає, що має на це право саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись би диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем все нахабніше. Не думаю, що вони реально мають на меті найближчим часом використати ядерну зброю проти України. Ці заяви зробили перед зустріччю, де будуть вирішувати можливість використання далекобійної зброї – аби вплинути на це рішення не в нашу користь. А у РФ і без “ядєрки” достатньо озброєння, аби знищити нашу енергетику та інфраструктуру», — висловився Жорін.

25 вересня сайт російського Кремля повідомив, що Путін запропонував внести низку змін до «ядерної доктрини». Так, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на РФ. Достовірна інформація про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь, також заявив Путін.