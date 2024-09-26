Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен
ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список актуальных вакансий в Харькове и регионе от работодателей. В топе на этой неделе – медработники.
«По состоянию на 26 сентября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2782 вакансии», – добавили в пресс-службе ХОВА.
Топ-10 лучших предложений, по оценкам специалистов, на этой неделе такие:
1. Врач-дерматовенеролог – 60 000 грн.
2. Врач-инфекционист – 56 000 грн.
3. Курьер – 40 000 грн.
4. Печатник офсетной плоской печати – 35 000 грн.
5. Шеф-повар – 34 900 грн.
6. Мастер цеха – 28 000 грн.
7. Верстальщик широкого профиля – 25 700 грн.
8. Разработчик программного обеспечения – 25 000 грн.
9. Электрогазосварщик – 24 000 грн.
10. Физический терапевт – 23000 грн.
С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансии, медработники, областная служба занятости, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список актуальных вакансий в Харькове и регионе от работодателей. В топе на этой неделе – медработники.".