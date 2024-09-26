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Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен

Общество 11:50   26.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен

ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список актуальных вакансий в Харькове и регионе от работодателей. В топе на этой неделе – медработники.

«По состоянию на 26 сентября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2782 вакансии», – добавили в пресс-службе ХОВА.

Топ-10 лучших предложений, по оценкам специалистов, на этой неделе такие:

1. Врач-дерматовенеролог – 60 000 грн.
2. Врач-инфекционист – 56 000 грн.
3. Курьер – 40 000 грн.
4. Печатник офсетной плоской печати – 35 000 грн.
5. Шеф-повар – 34 900 грн.
6. Мастер цеха – 28 000 грн.
7. Верстальщик широкого профиля – 25 700 грн.
8. Разработчик программного обеспечения – 25 000 грн.
9. Электрогазосварщик – 24 000 грн.
10. Физический терапевт – 23000 грн.

С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали список актуальных вакансий в Харькове и регионе от работодателей. В топе на этой неделе – медработники.".