Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень

ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список актуальних вакансій у Харкові та регіоні від роботодавців. У топі цього тижня – медпрацівники.

“Станом на 26 вересня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2782 вакансії”, – додали у пресслужбі ХОВА.

Топ-10 найкращих пропозицій, за оцінками фахівців, цього тижня такі:

1. Лікар-дерматовенеролог – 60 000 грн.

2. Лікар-інфекціоніст – 56 000 грн.

3. Кур’єр – 40 000 грн.

4. Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн.

5. Шеф-кухар – 34 900 грн.

6. Майстер цеху – 28 000 грн.

7. Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.

8. Розробник програмного забезпечення – 25 000 грн.

9. Електрогазозварник – 24 000 грн.

10. Фізичний терапевт – 23 000 грн.

Із повним списком вакансій можна ознайомитись тут.