Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список актуальних вакансій у Харкові та регіоні від роботодавців. У топі цього тижня – медпрацівники.
“Станом на 26 вересня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2782 вакансії”, – додали у пресслужбі ХОВА.
Топ-10 найкращих пропозицій, за оцінками фахівців, цього тижня такі:
1. Лікар-дерматовенеролог – 60 000 грн.
2. Лікар-інфекціоніст – 56 000 грн.
3. Кур’єр – 40 000 грн.
4. Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн.
5. Шеф-кухар – 34 900 грн.
6. Майстер цеху – 28 000 грн.
7. Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.
8. Розробник програмного забезпечення – 25 000 грн.
9. Електрогазозварник – 24 000 грн.
10. Фізичний терапевт – 23 000 грн.
Із повним списком вакансій можна ознайомитись тут.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансии, медработники, областная служба занятости, робота;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список актуальних вакансій у Харкові та регіоні від роботодавців. У топі цього тижня – медпрацівники.".