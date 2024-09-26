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Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень

Суспільство 11:50   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень

ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список актуальних вакансій у Харкові та регіоні від роботодавців. У топі цього тижня – медпрацівники.

“Станом на 26 вересня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальні 2782 вакансії”, – додали у пресслужбі ХОВА.

Топ-10 найкращих пропозицій, за оцінками фахівців, цього тижня такі:

1. Лікар-дерматовенеролог –  60 000 грн.
2.  Лікар-інфекціоніст – 56 000 грн.
3.  Кур’єр – 40 000 грн.
4.  Друкар офсетного плоского друкування – 35 000 грн.
5.  Шеф-кухар – 34 900 грн.
6.  Майстер цеху – 28 000 грн.
7.  Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.
8.  Розробник програмного забезпечення  – 25 000 грн.
9.  Електрогазозварник  – 24 000 грн.
10. Фізичний терапевт  – 23 000 грн.

Із повним списком вакансій можна ознайомитись тут.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували список актуальних вакансій у Харкові та регіоні від роботодавців. У топі цього тижня – медпрацівники.".