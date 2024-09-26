Синегубов: с утра РФ обстреляла Богодуховский район, есть пострадавший

О результатах обстрелов за сутки в утренней сводке сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 07:00 армия РФ обстреляла село Ивашки в Богодуховском районе. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Кроме того, накануне враг ударил по Купянскому району.

«23:03 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. В результате авиационного удара горела трава на площади 400 м.кв. Повреждены окна, крыша жилого дома, кровля складского здания», – проинформировал Синегубов.

Также он сообщил об обстрелах региона за сутки.