Синегубов: с утра РФ обстреляла Богодуховский район, есть пострадавший
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О результатах обстрелов за сутки в утренней сводке сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 07:00 армия РФ обстреляла село Ивашки в Богодуховском районе. На данный момент известно об одном пострадавшем.
Кроме того, накануне враг ударил по Купянскому району.
«23:03 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. В результате авиационного удара горела трава на площади 400 м.кв. Повреждены окна, крыша жилого дома, кровля складского здания», – проинформировал Синегубов.
Также он сообщил об обстрелах региона за сутки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: пожары, прилеты, разрушение, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов за сутки в утренней сводке сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".