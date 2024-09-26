Пожары в экосистемах Харьковщины: 50 возгораний было за сутки
В течение суток спасатели выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах Харьковщины, а также – тушили возгорания, которые возникли из-за вражеских обстрелов.
Всего на Харьковщине возникло 50 пожаров в природных экосистемах, площадью около 40 га, проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около 14:40 возник лесной пожар площадью 15 га в Сенковском лесничестве вблизи села Богуславка Боровской громады. Позже на территории этой громады обстрелом было повреждено гражданское предприятие. Уже около 23:00 оккупанты ударили по поселку Приколотное Ольховатской громады. Горела сухая трава на площади 400 кв. м. Повреждения получили линии электропередач, железнодорожные пути, жилые и другие здания», – сообщили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали тушить огонь из-за «прилетов» в Изюмском и Купянском районах. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 59 пожаров.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах Харьковщины, а также – тушили возгорания, которые возникли из-за вражеских обстрелов. ".