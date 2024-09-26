Пожежі в екосистемах Харківщини: 50 загорянь було за добу
Протягом доби рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах Харківщини, а також гасили загоряння, що виникли через ворожі обстріли.
Загалом на Харківщині виникло 50 пожеж у природних екосистемах, площею близько 40 га, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Близько 14:40 виникла лісова пожежа площею 15 га у Сенківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території цієї громади обстрілом було пошкоджено цивільне підприємство. Вже близько 23:00 окупанти вдарили по селищу Приколотне Вільхуватської громади. Пошкодження отримали лінії електропередач, залізничних колій, житлових та інших будівель”, – повідомили у ДСНС.
Також рятувальники виїжджали гасити вогонь через “прильоти” в Ізюмському та Куп’янському районі. А за добу працівники ДСНС ліквідували в області 59 пожеж.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожежа, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 08:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах Харківщини, а також гасили загоряння, що виникли через ворожі обстріли. ".