Пожежі в екосистемах Харківщини: 50 загорянь було за добу

Протягом доби рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах Харківщини, а також гасили загоряння, що виникли через ворожі обстріли.

Загалом на Харківщині виникло 50 пожеж у природних екосистемах, площею близько 40 га, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 14:40 виникла лісова пожежа площею 15 га у Сенківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території цієї громади обстрілом було пошкоджено цивільне підприємство. Вже близько 23:00 окупанти вдарили по селищу Приколотне Вільхуватської громади. Пошкодження отримали лінії електропередач, залізничних колій, житлових та інших будівель”, – повідомили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали гасити вогонь через “прильоти” в Ізюмському та Куп’янському районі. А за добу працівники ДСНС ліквідували в області 59 пожеж.