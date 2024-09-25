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Прибрали кілька тонн сміття: тіло загиблої деблокували з-під завалів у Харкові

Події 16:40   25.09.2024
Вікторія Яковенко
Прибрали кілька тонн сміття: тіло загиблої деблокували з-під завалів у Харкові Фото: ДСНС України

З-під завалів зруйнованого будинку у Харкові рятувальники деблокували тіло жінки.

«Щоб до нього дістатися довелося розібрати багато зруйнованих будівельних конструкцій та прибрати декілька десятків тон будівельного сміття. Особу загиблої встановлюють правоохоронці. Роботи ускладнювалися постійними повітряними тривогами, під час яких надзвичайники йшли до укриття, й аварійністю будівлі», – зазначили у ДСНС України.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях. Під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої жінки, повідомив близько 14:40 мер Харкова Ігор Терехов. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 16:40;

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