Прибрали кілька тонн сміття: тіло загиблої деблокували з-під завалів у Харкові
З-під завалів зруйнованого будинку у Харкові рятувальники деблокували тіло жінки.
«Щоб до нього дістатися довелося розібрати багато зруйнованих будівельних конструкцій та прибрати декілька десятків тон будівельного сміття. Особу загиблої встановлюють правоохоронці. Роботи ускладнювалися постійними повітряними тривогами, під час яких надзвичайники йшли до укриття, й аварійністю будівлі», – зазначили у ДСНС України.
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях. Під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої жінки, повідомив близько 14:40 мер Харкова Ігор Терехов. Кількість загиблих збільшилася до чотирьох.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дім, достали, завали, тело, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прибрали кілька тонн сміття: тіло загиблої деблокували з-під завалів у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 16:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З-під завалів зруйнованого будинку у Харкові рятувальники деблокували тіло жінки.".