Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове

Из-под завалов разрушенного дома в Харькове спасатели деблокировали тело женщины.

«Чтобы до него добраться, пришлось разобрать много разрушенных строительных конструкций и убрать несколько десятков тонн строительного мусора. Личность погибшей устанавливают правоохранители. Работы осложнялись постоянными воздушными тревогами, во время которых чрезвычайники шли к укрытию, и аварийностью здания», — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах. Под завалами разрушенного дома нашли тело погибшей женщины, сообщил около 14:40 мэр Харькова Игорь Терехов. Число погибших увеличилось до четырех.