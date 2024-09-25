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Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове

Происшествия 16:40   25.09.2024
Виктория Яковенко
Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове Фото: ГСЧС Украины

Из-под завалов разрушенного дома в Харькове спасатели деблокировали тело женщины.

«Чтобы до него добраться, пришлось разобрать много разрушенных строительных конструкций и убрать несколько десятков тонн строительного мусора. Личность погибшей устанавливают правоохранители. Работы осложнялись постоянными воздушными тревогами, во время которых чрезвычайники шли к укрытию, и аварийностью здания», — отметили в ГСЧС Украины.

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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах. Под завалами разрушенного дома нашли тело погибшей женщины, сообщил около 14:40 мэр Харькова Игорь Терехов. Число погибших увеличилось до четырех.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов разрушенного дома в Харькове спасатели деблокировали тело женщины.".