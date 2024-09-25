Убрали несколько тонн мусора: тело погибшей достали из-под завалов в Харькове
Из-под завалов разрушенного дома в Харькове спасатели деблокировали тело женщины.
«Чтобы до него добраться, пришлось разобрать много разрушенных строительных конструкций и убрать несколько десятков тонн строительного мусора. Личность погибшей устанавливают правоохранители. Работы осложнялись постоянными воздушными тревогами, во время которых чрезвычайники шли к укрытию, и аварийностью здания», — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах. Под завалами разрушенного дома нашли тело погибшей женщины, сообщил около 14:40 мэр Харькова Игорь Терехов. Число погибших увеличилось до четырех.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, достали, завали, тело, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 16:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов разрушенного дома в Харькове спасатели деблокировали тело женщины.".