Синєгубов: вранці РФ обстріляла Богодухівський район, є постраждалий

Про результати обстрілів за добу в ранковому звіті повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 07:00 армія РФ обстріляла село Івашки у Богодухівському районі. Наразі відомо про одного постраждалого.

Крім того, напередодні ворог ударив по Куп’янському району.

“23:03 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400 м.кв. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі”, – поінформував Синєгубов.

Також він повідомив про обстріли регіону за добу.