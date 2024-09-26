Синєгубов: вранці РФ обстріляла Богодухівський район, є постраждалий
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про результати обстрілів за добу в ранковому звіті повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 07:00 армія РФ обстріляла село Івашки у Богодухівському районі. Наразі відомо про одного постраждалого.
Крім того, напередодні ворог ударив по Куп’янському району.
“23:03 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Внаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400 м.кв. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі”, – поінформував Синєгубов.
Також він повідомив про обстріли регіону за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 08:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів за добу в ранковому звіті повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".