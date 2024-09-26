Взрыв слышен в Харькове: что известно на сейчас (дополняется)

Около 16:40 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 16:57: Предварительно, КАБ попал в частный дом. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными и предупредил о возможных повторных пусках КАБов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБе над Харьковом.