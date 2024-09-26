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Взрыв слышен в Харькове: что известно на сейчас (дополняется)

Происшествия 16:57   26.09.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышен в Харькове: что известно на сейчас (дополняется)

Около 16:40 в Харькове раздался взрыв. 

Дополнено в 16:57: Предварительно, КАБ попал в частный дом. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными и предупредил о возможных повторных пусках КАБов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что враг наносит удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вражеском КАБе над Харьковом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 в Харькове раздался взрыв.".