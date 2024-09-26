Вибух чутно у Харкові: що відомо на зараз (доповнюється)
Близько 16:40 у Харкові пролунав вибух.
Доповнено о 16:57: Попередньо, КАБ влучив у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними та попередив про можливі повторні пуски КАБів.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдає ударів.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про ворожий КАБ над Харковом.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:40 у Харкові пролунав вибух.".