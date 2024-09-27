Горел камыш. Спасатели погасили пожар, возникший из-за удара КАБом по Харькову

Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 га в экосистеме, вызванный вражеским КАБом, сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

27 сентября около 17:00 российская авиация снова ударила бомбой по Харькову. Бомба упала на луга, загорелась сухая трава и камыш на площади 2 га.

Взрывом повреждены 16 частных домов и учебное заведение. Люди не пострадали.

С пожаром в течение полутора часа боролись 4 подразделения ГСЧС.