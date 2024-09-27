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Горел камыш. Спасатели погасили пожар, возникший из-за удара КАБом по Харькову

Происшествия 21:13   27.09.2024
Оксана Якушко
Горел камыш. Спасатели погасили пожар, возникший из-за удара КАБом по Харькову

Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 га в экосистеме, вызванный вражеским КАБом, сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

27 сентября около 17:00 российская авиация снова ударила бомбой по Харькову. Бомба упала на луга, загорелась сухая трава и камыш на площади 2 га.

Взрывом повреждены 16 частных домов и учебное заведение. Люди не пострадали.
С пожаром в течение полутора часа боролись 4 подразделения ГСЧС.

Читайте также: Удар КАБа по Харькову: пострадали частные дома, есть пожар — Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 21:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 га в экосистеме, вызванный вражеским КАБом, сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".