Горел камыш. Спасатели погасили пожар, возникший из-за удара КАБом по Харькову
Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 га в экосистеме, вызванный вражеским КАБом, сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
27 сентября около 17:00 российская авиация снова ударила бомбой по Харькову. Бомба упала на луга, загорелась сухая трава и камыш на площади 2 га.
Взрывом повреждены 16 частных домов и учебное заведение. Люди не пострадали.
С пожаром в течение полутора часа боролись 4 подразделения ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, КАБ, камыш, огонь, пожары, трава;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 21:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 га в экосистеме, вызванный вражеским КАБом, сообщило ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".