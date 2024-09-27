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Палав очерет. ДСНС загасила пожежу, що виникла через удар КАБом по Харкову

Події 21:13   27.09.2024
Оксана Якушко
Палав очерет. ДСНС загасила пожежу, що виникла через удар КАБом по Харкову

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 га в екосистемі, спричинену ворожим КАБом, повідомило ГУ ДСНС України в Харківській області.

27 вересня близько 17:00 ворожа авіація знову завдала бомбового удару по Харкову. Бомба впала на луки, зайнялася суха трава та очерет на площі 2 га.

Вибухом пошкоджені 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.

З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 21:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 га в екосистемі, спричинену ворожим КАБом, повідомило ГУ ДСНС України в Харківській області.".