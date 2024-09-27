Палав очерет. ДСНС загасила пожежу, що виникла через удар КАБом по Харкову
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 га в екосистемі, спричинену ворожим КАБом, повідомило ГУ ДСНС України в Харківській області.
27 вересня близько 17:00 ворожа авіація знову завдала бомбового удару по Харкову. Бомба впала на луки, зайнялася суха трава та очерет на площі 2 га.
Вибухом пошкоджені 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.
З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, КАБ, камыш, огонь, пожежа, трава;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 21:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 га в екосистемі, спричинену ворожим КАБом, повідомило ГУ ДСНС України в Харківській області.".