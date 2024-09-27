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Синегубов: восемь пострадавших за сутки вследствие обстрелов Харьковщины

Происшествия 09:11   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: восемь пострадавших за сутки вследствие обстрелов Харьковщины скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 27 сентября сообщил, какие населенные пункты Харьковщины попали под вражеские обстрелы за сутки.  

Накануне около 08:00 враг обстрелял Богодуховский район, вследствие удара пострадал 46-летний мужчина. А в 13:00 в Волчанске пострадал 74-летний пенсионер, проинформировал Синегубов.

Периодически ВС РФ обстреливали Купянский район, там возникли пожары, есть разрушения и раненые.

пожар из-за обстрела
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«16:40, Купянский район, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела КАБ горели кафе и четыре киоска. Пострадал мужчина 77 лет. 16:40, Купянский район, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горело два жилых дома», – написал начальник ХОВА.

Также вечером враг сбросил на Харьков авиабомбы.

«16:45 г. Харьков. В результате обстрела КАБ повреждены три дома, авто. Пострадали три женщины и два мужчины», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 27 сентября сообщил, какие населенные пункты Харьковщины попали под вражеские обстрелы за сутки.  ".