Синегубов: восемь пострадавших за сутки вследствие обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке 27 сентября сообщил, какие населенные пункты Харьковщины попали под вражеские обстрелы за сутки.

Накануне около 08:00 враг обстрелял Богодуховский район, вследствие удара пострадал 46-летний мужчина. А в 13:00 в Волчанске пострадал 74-летний пенсионер, проинформировал Синегубов.

Периодически ВС РФ обстреливали Купянский район, там возникли пожары, есть разрушения и раненые.

«16:40, Купянский район, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела КАБ горели кафе и четыре киоска. Пострадал мужчина 77 лет. 16:40, Купянский район, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горело два жилых дома», – написал начальник ХОВА.

Также вечером враг сбросил на Харьков авиабомбы.

«16:45 г. Харьков. В результате обстрела КАБ повреждены три дома, авто. Пострадали три женщины и два мужчины», – написал Синегубов.