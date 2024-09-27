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Синєгубов: вісім постраждалих за добу внаслідок обстрілу Харківщини

Події 09:11   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: вісім постраждалих за добу внаслідок обстрілу Харківщини скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 27 вересня повідомив, які населені пункти Харківщини потрапили під ворожі обстріли за добу.  

Напередодні близько 08:00 ворог обстріляв Богодухівський район, внаслідок удару постраждав 46-річний чоловік. А о 13.00 у Вовчанську постраждав 74-річний пенсіонер, поінформував Синєгубов.

Періодично ЗС РФ обстрілювали Куп’янський район, там виникли пожежі, є руйнування та поранені.

пожежа через обстріл

“16:40 Куп’янський район, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ горіли кафе та 4 кіоски. Постраждав чоловік 77 років. 16:40 Куп’янський район, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіло 2 житлові будинки”, – написав начальник ХОВА.

Також увечері ворог скинув на Харків авіабомби.

“16:45 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три будинки, авто. Постраждали 3 жінки та 2 чоловіки”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Головні новини Харкова 27 вересня: як минула ніч 

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 27 вересня повідомив, які населені пункти Харківщини потрапили під ворожі обстріли за добу.  ".